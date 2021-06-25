В Одессе откроют 6 центров вакцинации от COVID-19: адреса и телефоны

В Одессе откроют 6 центров вакцинации от COVID-19: адреса и телефоны

Делать прививки будут вакциной Coronavac производства КНР.

В Одессе шесть центров массовой вакцинации будут работать в понедельник, 28 июня.

Как сообщает omr.gov.ua, вакцинация проводится бесплатно. Прививки могут получить лица старше 18 лет. Используется китайская вакцина CoronaVac.

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Прививку от COVID-19 можно получить с 9:00 до 18:00 по следующим адресам:

- переулок Семафорный, 4, ТЦ Fontan Sky (2-й этаж, над магазином "Антошка").

Телефоны: (048) 746 66 10, (063) 322 95 53;

- ул. Толбухина, 135, ТЦ "Мегадом" (корпус "Космос", 3-й этаж).

Телефон: (048) 788 97 04;

- ул. Семена Палия, 93-а, ТРЦ "Семья", 2 этаж.

Телефоны: (048) 794 86 57, (048) 755 03 57, (048) 755 03 60;

- Михайловская площадь, 10, школа №1.

Телефоны: (097) 319 19 98, (097) 367 30 96;

- ул. Генерала Петрова, 34, школа-лицей №53.

Телефоны: (073) 259 48 27, (073) 259 48 34, (073) 259 48 25;

- ул. Ильфа и Петрова, 15-а, школа №72.

Телефон: (048) 700 06 85.

Также записаться на вакцинацию от COVID-19 можно онлайн через систему Helsi и и по телефонам Центра неотложной медицинской помощи

- 15-50 - бесплатно со стационарных телефонов;

- 0-800-50-15-50 — бесплатно с мобильных телефонов.

С начала эпидемии в Одессе зарегистрировано 65 569 случаев COVID-19.

Напомним, 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом индийского производства CoviShield по лицензии компании AstraZeneca, который 23 февраля прибыл в Киев.

25 марта в Украину прибыла китайская вакцина против COVID-19 CoronaVac производства компании Sinovac. Прививать препаратом украинцев начали 13 апреля. Первый транш должен быть 700 тысяч. Но Sinovac, как объясняют поставщики, физически не успевает. Поэтому Украина получила всего 215 тысяч.

9 мая в Украину прибыла новая партия вакцины от коронавируса CoronaVac. Вакцину разработали совместно одна из крупнейших фармацевтических компаний Китая Sinovac, биомедицинский исследовательский институт Бутантан в Бразилии и индонезийская компания Biofarma.

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