В Одессе образовалась очередь в реанимацию из больных с COVID-19 — волонтер

В Одессе образовалась очередь в реанимацию из больных с COVID-19 — волонтер

Горожан приходится госпитализировать в другие населенные пункты Одесского региона.

В Одессе образовалась очередь в реанимацию из больных с COVID-19.

Горожан приходится госпитализировать в другие населенные пункты Одесского региона.

Об этом сообщила волонтер Екатерина Ножевникова.

"Одесситы уже лежат в Беляевке, в Черноморске и даже везли одного тяжкого в Раздельную. Реанимационных мест единицы. И только они освобождаются, их сразу занимают. У нас теперь даже появилось понятие "очередь в реанимацию", — заявила волонтер.

По ее словам, в городе открыты два новых отделения (в ГКБ №1 — 80 мест и новый корпус в больнице №5, расположенной в районе парка Шевченко — 90 мест) и практически сразу они заполнены.

По данным волонтера, мест на всех не хватит, а если будут открывать новые отделения, то в них нужны врачи. Медиков будут направлять из других стационаров, приведет к проблемам пациентов с другими заболеваниями.

Кроме того, есть проблемы с медпрепаратами.

"В COVID-19-стационарах пишут списки. Да, да... почти всем пишут. Потому что не хватает того, что платит НСЗУ по ковидным пакетам. Например, в протокол внесен "Ремдисивир", но он в стране сейчас не лицензирован, и купить его может только физическое лицо. Поэтому все обращения к нам по этому вопросу мы вынуждены отклонять. Цена флакона — 3200 грн. На курс обычно пишут 6-8 флаконов. Готовьтесь... ", — написала Ножевникова.

Также, по ее данным, флакон препарата "Актемра" стоит 13-15 тыс. грн, и получить его не всегда возможно.

"Вроде как все это закупили централизованно около месяца назад на всю страну, но закупили так мало, что все уже закончилось", — отмечает волонтер.

Кроме того, по ее информации, медики вносят в списки необходимых для покупки лекарств "Инфулган", "Реосорбилакт", "Левофлоксацин", "Гепацеф", и некоторые "особо ловкие медработники" вписывают даже перчатки, бинты и прочее.

"И вы будете все это бегать покупать. Потому что вы боитесь отстаивать свои права", — подчеркнула волонтер.

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