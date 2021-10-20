В Одессе начали сортировать больных на Сovid-19, которые нуждаются в госпитализации, — волонтер

В Одессе начали сортировать больных на Сovid-19, которые нуждаются в госпитализации, — волонтер

Врачей в "ковидних" отделениях не хватает.

В больницах Одессы сложилась критическая ситуация с госпитализацией больных на коронавирус. За большого количества больных людей начали сортировать на тех, кто нуждается в срочной госпитализации, а кому не нужно.

Об этом сообщила одесская волонтер Екатерина Ножевникова.

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Она рассказала о нескольких случаях, когда больных на вирус людей не госпитализировали в больницу, потому что, по словам медиков, нет мест.

"Мама больна. Ненадолго. Но на моих глазах ослабевает. Быстрая не едет часами. Позвали все больницы — мест нет. Помогите мне ... Катя, мама умерла. Мы все еще не дождались скорой помощи и не нашли себе места", — получила волонтер сообщения.

Еще одно сообщение от родственников больного мужа. "Мужская сатуруация 70. Поражение легких 60. Мест нет. В быстрой ездят несколько часов. Состояние ухудшается на глазах. Помогите мне. Позвонила всем. Катя не имеет мест. Я ждал час. Я снова позвонила — вдруг с появилось место. Мест нет ", — рассказывает одесситка.

После этого она позвонил всем, кто может быть только выше главных врачей — место нашли для мужчины, который находился в критическом состоянии из-за коронавируса.

"Уже едем. Два часа почти ждем у ворот. Почему не берут. Родственники звонят мне, я тем кто помогает, они врачи, потом мне, я родственники. Более 20 звонков. Как следствие, прямым текстом сообщается, что у пациента рак гортани и говорят "смысл его принимать '' .Вот так начало действовать мое хорошее, медицинская сортировка. Мы все еще вкладываем нашего героя в больницу. Кричит и угрожает ", — рассказала историю волонтер.

Волонтер отмечает, что отсутствие мест в стационарах пытаются скрыть.

"Учитывая данные о местах вчера" за нулем "во всех больницах, может честнее это озвучить? Чтобы не тратить время скорой помощи, например, чтобы не дать людям ложных надежд? Хотя не у всех есть надежда в больницах. Конечно, они до вас не подходят. Потому что 2 врачей на 150 человек просто нереально ", — написала она.

По ее словам, Одесская область достигла "лидеров" почти по всем показателям: 58 летальных и 1606 новых случаев в сутки.

"495 смертей, + 14% за неделю

18912-новые случаи, + 5% за неделю.

40531 пациентов в больницах, + 25% за неделю

5431-дневная госпитализация, + 18% за неделю ", — приводит статитиску волонтер.

Она уверяет, 9 из 10 человек, которые просят помощи, не вакцинированные.

Напомним, Одесская область и еще 3 региона от начала суток 18 октября находятся в "красной" карантинной зоне. Речь идет о Запорожской, Донецке и Днепропетровске. Здесь действуют жесткие ограничения и запреты.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МЗ 0-800-602-019. Более о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua

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