В Нидерландах протестуют против возвращения карантина: полиция задерживает людей

Карантин усилили на три недели.

Антикарантинные протесты прошли в Нидерландах: задержали 15 протестующих.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 15 ноября.

Тамошнее правительство на фоне вспышки коронавируса решило вернуть локдаун. Ограничения касаются сферы услуг, торговли и массовых мероприятий. К тому же, сокращаются часы работы баров и ресторанов. Такой частичный локдаун рассчитан на три недели.

Впрочем, восстановление карантинных мер возмутило часть населения. С субботы, 13 ноября, протесты и стычки с полицией происходили в нескольких городах.

Как сообщалось, работники парижского парка аттракционов "Диснейленд" митинговали против условий своего труда. Отмечается, что, прежде всего, они недовольны долгими изменениями. Говорят, работают по 10 часов в сутки несколько дней подряд. И между этими рабочими марафонами есть только один выходной. Люди требуют изменить график и поднять зарплаты.

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