В НАН Украины прогнозируют "взрыв" заболеваемости COVID-19: какие регионы в опасности

В НАН Украины прогнозируют "взрыв" заболеваемости COVID-19: какие регионы в опасности

Медики обеспокоены ситуацией с заболеваемостью в Одессе.

Национальная академия наук Украины прогнозирует стремительный рост заболеваемости на коронавирус.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.

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"Сейчас заболеваемость растет в сроках недельного сравнения, и существует угроза возникновения "взрывных темпов", подобно распространению штамма "Дельта" в некоторых странах мира", — подчеркнули в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Среди регионов, в которых может произойти вспышка заболеваемости, ученые выделяют южную часть нашей страны. Обеспокоенность у экспертов вызывает Одесса, где в последнее время количество новых случаев заражения COVID-19 выросла на 38%.

Напомним, что в ВОЗ предупредили о возможности появления нового страшного штамма коронавируса. Это может способствовать дальнейшему распространению инфекции в мире.

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