В НАН Украины прогнозируют "взрыв" заболеваемости COVID-19: какие регионы в опасности

Медики обеспокоены ситуацией с заболеваемостью в Одессе.
Национальная академия наук Украины прогнозирует стремительный рост заболеваемости на коронавирус.
Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.
"Сейчас заболеваемость растет в сроках недельного сравнения, и существует угроза возникновения "взрывных темпов", подобно распространению штамма "Дельта" в некоторых странах мира", — подчеркнули в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Среди регионов, в которых может произойти вспышка заболеваемости, ученые выделяют южную часть нашей страны. Обеспокоенность у экспертов вызывает Одесса, где в последнее время количество новых случаев заражения COVID-19 выросла на 38%.
Напомним, что в ВОЗ предупредили о возможности появления нового страшного штамма коронавируса. Это может способствовать дальнейшему распространению инфекции в мире.