В Минздраве внесли изменения в правила госпитализации больных: какие изменения ожидают украинцев

В Министерстве обозначили условия по возрасту пациента и уровню тяжести болезни.

Министерство здравоохранения Украины внесло изменения в стандарт госпитализации пациентов с COVID-19.

Об этом стало известно из официального приказа Минздрава.

Согласно новому приказу, к перечню оснований для госпитализации добавили пункт о немедленной госпитализации "пациентов старше 60 лет со средней тяжестью болезни".

Первоначальная медицинская и амбулаторно-поликлиническая помощь будет гарантирована пациентам с коронавирусом и подозрением на COVID-19.

Следует отметить, что ранее в стандарте медицинской помощи не были определены условия по возрасту пациента. Больных со средней тяжестью госпитализировали только при наличии признаков пневмонии и/или дыхательной недостаточности, что предполагает увеличение частоты дыхательных движений выше нормы, кровохарканье и сатурация ниже 93%.

Напомним, Украина готовится к производству вакцин от коронавируса. Правительство уже освободило от НДС ввезенное в нашу страну оборудование для изготовления вакцин и лекарственных средств, необходимых для лечения COVID-19.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.