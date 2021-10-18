В Минздраве уточнили, когда в Украине ожидается пик заболеваемости COVID-19

В стране сейчас — активная фаза заболеваемости.
В Министерстве здравоохранения сообщили, что сейчас в Украине происходит рост заболеваемости COVID-19, с конца октября до середины ноября ожидается пик заболеваемости.
Об этом главный санврач Игорь Кузин заявил на брифинге 18 октября.
По его словам, именно в конце октября до середины ноября ожидаются наибольшие нагрузки на медицинскую систему.
"Постепенный спад ожидается до конца года и в первом квартале 2022 года. Сейчас начало активной волны, рост заболеваемости", — сказал Кузин.
Он рекомендовал вакцинироваться, чтобы уменьшить нагрузку на медицинскую систему. По словам санврача, сейчас в Украине 14 млн доз вакцин трех производителей: Pfizer (Comirnaty), Sinovac (CoronaVac) и AstraZeneca.
Напомним
- В Украине по состоянию на утро понедельника, 18 октября, зафиксировано 9524 новых случаев коронавируса . В течение суток от COVID-19 умерло 177 человек, еще 3421 пациентов выздоровели.
- С начала суток 18 октября "красную" карантинную зону ввели еще в четырех областях Украины — Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской.
- Кроме того, по состоянию на 18 октября из-за распространения коронавируса Киев и 13 областей Украины имеют показатели "оранжевой" зоны. В этих регионах превышены уровень госпитализаций пациентов с COVID-19, загруженность коек с кислородом, коэффициент выявления случаев инфицирования и уровень заболеваемости.