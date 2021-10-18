В Минздраве уточнили, когда в Украине ожидается пик заболеваемости COVID-19

В Минздраве уточнили, когда в Украине ожидается пик заболеваемости COVID-19

В стране сейчас — активная фаза заболеваемости.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что сейчас в Украине происходит рост заболеваемости COVID-19, с конца октября до середины ноября ожидается пик заболеваемости.

Об этом главный санврач Игорь Кузин заявил на брифинге 18 октября.

По его словам, именно в конце октября до середины ноября ожидаются наибольшие нагрузки на медицинскую систему.

"Постепенный спад ожидается до конца года и в первом квартале 2022 года. Сейчас начало активной волны, рост заболеваемости", — сказал Кузин.

Он рекомендовал вакцинироваться, чтобы уменьшить нагрузку на медицинскую систему. По словам санврача, сейчас в Украине 14 млн доз вакцин трех производителей: Pfizer (Comirnaty), Sinovac (CoronaVac) и AstraZeneca.

Напомним

В Украине по состоянию на утро понедельника, 18 октября, зафиксировано 9524 новых случаев коронавируса . В течение суток от COVID-19 умерло 177 человек, еще 3421 пациентов выздоровели.

новых случаев . В течение суток от COVID-19 умерло человек, еще пациентов выздоровели. С начала суток 18 октября "красную" карантинную зону ввели еще в четырех областях Украины — Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской.

еще в четырех областях Украины — Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской. Кроме того, по состоянию на 18 октября из-за распространения коронавируса Киев и 13 областей Украины имеют показатели "оранжевой" зоны. В этих регионах превышены уровень госпитализаций пациентов с COVID-19, загруженность коек с кислородом, коэффициент выявления случаев инфицирования и уровень заболеваемости.

Коронавирус в Украине: к "красной" зоны добавляются еще четыре области

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