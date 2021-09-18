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В Минздраве сообщили, сколько украинцев сделали прививки от коронавируса

В Минздраве сообщили, сколько украинцев сделали прививки от коронавируса

Associated Press

За сутки привито 132 559 украинцев.

За прошедшие сутки, 17 сентября, от коронавируса вакцинировано еще 132 559 украинцев.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

По информации ведомства, в течение суток работали 890 мобильных бригад, 2948 пунктов прививки, а также 329 центров вакцинации.

Одну дозу получили 78 269 человек, полностью иммунизированных (получили две дозы) 54 290 человек. Больше всего прививок провели в Киеве — 8 392. Меньше всего — на Буковине — 823, а также на Волыни — 835.

С начала прививочной кампании проведено 11362214 прививок:

  • одну дозу получили — 6248153 человека;
  • две дозы получили — 5114061 человек.

Как сообщалось, в Украине позволили комбинировать вакцины от коронавируса. Речь идет именно о Moderna и Pfizer-BioNTech. Интервал между первой и второй дозами — 28 дней.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 18 сентября зафиксирован 6234 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 79 человек, 1763 пациентов выздоровели. Госпитализировано — 1719 инфицированных COVID-19.

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