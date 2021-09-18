В Минздраве сообщили, сколько украинцев сделали прививки от коронавируса

В Минздраве сообщили, сколько украинцев сделали прививки от коронавируса

За сутки привито 132 559 украинцев.

За прошедшие сутки, 17 сентября, от коронавируса вакцинировано еще 132 559 украинцев.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

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По информации ведомства, в течение суток работали 890 мобильных бригад, 2948 пунктов прививки, а также 329 центров вакцинации.

Одну дозу получили 78 269 человек, полностью иммунизированных (получили две дозы) 54 290 человек. Больше всего прививок провели в Киеве — 8 392. Меньше всего — на Буковине — 823, а также на Волыни — 835.

С начала прививочной кампании проведено 11362214 прививок:

одну дозу получили — 6248153 человека;

две дозы получили — 5114061 человек.

Как сообщалось, в Украине позволили комбинировать вакцины от коронавируса. Речь идет именно о Moderna и Pfizer-BioNTech. Интервал между первой и второй дозами — 28 дней.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 18 сентября зафиксирован 6234 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 79 человек, 1763 пациентов выздоровели. Госпитализировано — 1719 инфицированных COVID-19.

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