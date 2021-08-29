В Минздраве сообщили, сколько украинцев сделали прививки от коронавируса

В Минздраве сообщили, сколько украинцев сделали прививки от коронавируса

В течение суток привилось почти 88 тыс. украинцев.

За прошедшие сутки, 28 августа, в Украине вакцинировали от коронавируса 87567 человек.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Отмечается, что в течение суток работали 693 мобильные бригады, 1941 пункт прививки, а также 377 центров вакцинации.

В течение суток одну дозу получили 29 772 человека, полностью иммунизированы — 57795 человек. Всего с начала прививочной кампании привито 8890163 человек:

одну дозу получили 5295405 человек

две дозы получили 3594758 человек.

Как сообщалось, Украина по состоянию на утро воскресенья, 29 августа, зафиксировано 1906 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 34 человека, еще 685 пациентов выздоровели.

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