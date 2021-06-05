В Минздраве сообщили, сколько украинцев сделали прививки от коронавируса

В течение суток вакцинировали более 57 тысяч человек.

За прошедшие сутки, 4 июня, от коронавируса вакцинировались 57 440 украинцев.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

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Отмечается, что в течение суток работали 502 мобильные бригады, а также 514 пунктов прививки. Одну дозу получили 53 710 человек. Полностью иммунизированы уже 3730 украинцев.

С начала прививочной кампании привито 1177373 лица:

одной дозой — 1177371 человека,

— 1177371 человека, двумя дозами — 145792 человека.

По состоянию на 5 июня 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 635 704 человека.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро субботы 5 июня зафиксировано 1897 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 86 человек. Выздоровели 8330 человек. Осуществлено 60421 тестирование.

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