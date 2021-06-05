В Минздраве сообщили, сколько украинцев сделали прививки от коронавируса

В течение суток вакцинировали более 57 тысяч человек.
За прошедшие сутки, 4 июня, от коронавируса вакцинировались 57 440 украинцев.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Отмечается, что в течение суток работали 502 мобильные бригады, а также 514 пунктов прививки. Одну дозу получили 53 710 человек. Полностью иммунизированы уже 3730 украинцев.
С начала прививочной кампании привито 1177373 лица:
- одной дозой — 1177371 человека,
- двумя дозами — 145792 человека.
По состоянию на 5 июня 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 635 704 человека.
Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро субботы 5 июня зафиксировано 1897 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 86 человек. Выздоровели 8330 человек. Осуществлено 60421 тестирование.