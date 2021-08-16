В Минздраве сообщили, когда в Украине вакцинированные от COVID-19 будут иметь определенные преференции

В Минздраве сообщили, когда в Украине вакцинированные от COVID-19 будут иметь определенные преференции

Процент вакцинированных украинцев еще недостаточен для введения мотивационных стимулов.

Введение преференций для вакцинированных от COVID-19 в Украине в ближайшее время не предвидится, поскольку только 10 процентов населения получили первую дозу вакцины.

Об этом сообщил в интервью Укринформ главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

По его словам, современный уровень вакцинации в Украине (10% — одной дозой, 7-8% — двумя дозами) слишком низкий для того, чтобы для такого количества людей вводить какие-то преференции.

"Мы должны дойти до отметки в 50% вакцинированного населения и уже после этого внедрять какие-то мотивационные стимулы", — отметил Кузин.

Чтобы достичь такого показателя, Минздрав сосредоточится на вакцинации работников критической инфраструктуры — транспорта и медиков. Кроме того, в зоне особого внимания вакцинация учителей и преподавателей. Кузин, в частности, подчеркнул, что установленная норма 80% вакцинированных педагогических работников должна сделать учебные заведения безопасной средой.

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Главный санврач также сообщил, что правительство обсуждает возможность закрытия общежитий, если там не будет достаточного количества вакцинированных людей. "Думаю, что мы дадим переходный период: либо такая норма будет вводиться с ноября, или — с декабря. Один случай инфицирования в общежитии — это по сути самоизоляция для всех жителей, и на 14 дней. Неужели лучше жить в закрытом общежитии 14 дней, чем сделать две прививки и быть защищенным?"- отметил по этому поводу Кузин.

Напомним, в Одесской области обещают щедрые награды за вакцинацию против COVID-19. Община, которая вакцинирует больше всего жителей, получит 20 млн гривен.

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