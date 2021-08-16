В Минздраве сообщили, когда в Украине вакцинированные от COVID-19 будут иметь определенные преференции

Процент вакцинированных украинцев еще недостаточен для введения мотивационных стимулов.
Введение преференций для вакцинированных от COVID-19 в Украине в ближайшее время не предвидится, поскольку только 10 процентов населения получили первую дозу вакцины.
Об этом сообщил в интервью Укринформ главный санитарный врач страны Игорь Кузин.
По его словам, современный уровень вакцинации в Украине (10% — одной дозой, 7-8% — двумя дозами) слишком низкий для того, чтобы для такого количества людей вводить какие-то преференции.
"Мы должны дойти до отметки в 50% вакцинированного населения и уже после этого внедрять какие-то мотивационные стимулы", — отметил Кузин.
Чтобы достичь такого показателя, Минздрав сосредоточится на вакцинации работников критической инфраструктуры — транспорта и медиков. Кроме того, в зоне особого внимания вакцинация учителей и преподавателей. Кузин, в частности, подчеркнул, что установленная норма 80% вакцинированных педагогических работников должна сделать учебные заведения безопасной средой.
Главный санврач также сообщил, что правительство обсуждает возможность закрытия общежитий, если там не будет достаточного количества вакцинированных людей. "Думаю, что мы дадим переходный период: либо такая норма будет вводиться с ноября, или — с декабря. Один случай инфицирования в общежитии — это по сути самоизоляция для всех жителей, и на 14 дней. Неужели лучше жить в закрытом общежитии 14 дней, чем сделать две прививки и быть защищенным?"- отметил по этому поводу Кузин.
Напомним, в Одесской области обещают щедрые награды за вакцинацию против COVID-19. Община, которая вакцинирует больше всего жителей, получит 20 млн гривен.