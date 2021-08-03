В Минздраве развенчали миф о тестах, которыми измеряют уровень антител к коронавирусу

Уровень антител к коронавирусу SARS-CoV-2 не может свидетельствовать о степени защиты от заражения коронавирусной инфекцией.

В Министерстве здравоохранения напомнили украинцам, что узнать об иммунной защите организма с помощью тестов, которые определяют уровень антител к коронавирусу, невозможно. Об этом говорится в опубликованном на Facebook-странице ведомства сообщении.

В Минздраве обращают внимание на то, что тесты, которыми измеряют уровень антител, в Украине не стандартизированы. "Различные лаборатории применяют различные методы исследования, различные единицы измерения, тест-системы различной точности и чувствительности, различное оборудование. Поэтому такие тесты часто дают разные и крайне неточные результаты ", — предостерегают медики.

Кроме того, антитела — не единственное звено защиты от COVID-19, к нему относится также клеточный иммунный ответ, который сохраняется дольше и который тест на антитела не определит.

"Это означает, что у вас может быть низкий уровень антител, но при этом неплохая защита от вируса благодаря клеточному иммунитету. Или наоборот, первая доза вакцины может дать высокий уровень антител, но хорошая защита появится только тогда, когда заработают другие звенья иммунитета ", — разъяснили в Минздраве.

Фото: Facebook/МЗ

Напомним, ранее во Львове разоблачили работников одного из медицинских учреждений и туристических фирм, которые продавали путешественникам фальшивые справки с отрицательным тестом на коронавирус.

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