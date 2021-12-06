В Минздраве рассказали, может ли человек заболеть одновременно на коронавирус и грипп: выводы не утешительны

О симптомах болезни, акцентировали в Минздраве, нужно информировать своего врача.
Человек может одновременно заболеть на грипп и коронавирус. В этом случае симптомы заболеваний накладываются друг на друга.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
"Человек может одновременно быть инфицирован и гриппом и COVID-19. Чаще в таком случае симптомы обоих вирусов накладываются друг на друга. Лечение происходит согласно имеющимся протоколам и во многом зависит от тяжести течения инфекции, общего состояния и имеющихся сопутствующих патологий и рисков каждого отдельного пациента", — отметила врач-анестезиолог КП "Больница №2 им. Павлусенко" Житомирского городского совета Дарья Симчук.
О симптомах болезни, акцентировали в Минздраве, нужно информировать своего врача. Тогда он сможет, учитывая клинические данные, делать выводы и определять степень болезни пациента.
За чем необходимо следить во время болезни
- Температура тела.
- Артериальное давление.
- Сатурация кислорода.
“Прививка против гриппа делается 1 раз в год. Приобрести вакцину можно в аптеке, а уколоть – в амбулаториях семейного врача или в частных медучреждениях. Вакцинация против COVID-19 бесплатна и проводится в государственных пунктах прививки. Помните, лучший метод борьбы с болезнями – профилактика”, – добавили в Минздраве.
Напомним, что в Кировоградской области впервые ужесточили ограничения и удивили местных жителей.
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