В Минздраве рассказали, когда ожидают новую волну COVID-заболеваемости

Количество инфицирования будет зависеть от темпов вакцинации.
В Украине с конца января может начаться новая волна заболеваемости коронавирусом.
Об этом в интервью BBC Украина заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.
По его словам, такой прогноз предопределен тем, что к этому периоду начнут фиксировать больше случаев COVID-штамма "Омикрон".
"Пик придется на февраль с постепенным убыванием вплоть до апреля. Продолжительность и размах новой волны будет зависеть от эффективности противоэпидемиологических мер и от количества людей, которые получат полный курс прививки или бустерную дозу", — заявил Кузин.
Он говорит: в Минздраве не ожидают, что 2020 год будет хуже по количеству смертей и заражений, чем прошлый. Кузин также рассказал, в нынешнем году министерство планирует начать коммуникационную кампанию просвещения по прививкам от коронавируса.
Как сообщалось, в Украине в села поедут мобильные бригады для обеспечения доступности COVID-прививки для местного населения. Минздрав планирует организовать работу около 800 мобильных бригад, чтобы поощрить сельское население вакцинироваться и обеспечить им такую возможность.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.