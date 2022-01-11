В Минздраве рассказали, когда ожидают новую волну COVID-заболеваемости

Количество инфицирования будет зависеть от темпов вакцинации.

В Украине с конца января может начаться новая волна заболеваемости коронавирусом.

Об этом в интервью BBC Украина заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.

По его словам, такой прогноз предопределен тем, что к этому периоду начнут фиксировать больше случаев COVID-штамма "Омикрон".

"Пик придется на февраль с постепенным убыванием вплоть до апреля. Продолжительность и размах новой волны будет зависеть от эффективности противоэпидемиологических мер и от количества людей, которые получат полный курс прививки или бустерную дозу", — заявил Кузин.

Он говорит: в Минздраве не ожидают, что 2020 год будет хуже по количеству смертей и заражений, чем прошлый. Кузин также рассказал, в нынешнем году министерство планирует начать коммуникационную кампанию просвещения по прививкам от коронавируса.

Как сообщалось, в Украине в села поедут мобильные бригады для обеспечения доступности COVID-прививки для местного населения. Минздрав планирует организовать работу около 800 мобильных бригад, чтобы поощрить сельское население вакцинироваться и обеспечить им такую возможность.

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