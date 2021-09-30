В Минздраве рассказали, какие вакцины в Украине защищают от тяжелого течения COVID-19

Препараты помогают организму человека вырабатывать иммунитет.
Вакцины, используемые в Украине от коронавирусной инфекции, защищают от тяжелого течения болезни, осложнений и смерти.
Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.
Так, в нашей стране в рамках борьбы с пандемией коронавируса используют векторную вакцину AstraZeneca, инактивированную вакцину с неактивным вирусом CoronaVac/Sinovac Biotech, а также мРНК-вакцину Comirnaty/Pfizer-BioNTech.
В зависимости от типа препарата, организм человека вырабатывает на вирус иммунитет, антитела и Т-клетки.
Напомним, что по словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, вакцинация — это единственный доказательный метод защиты от коронавируса. Благодаря вакцинации можно предотвратить тяжелое течение, попадание в реанимацию, подключение к ИВЛ. А прежде всего важно сделать прививку пожилым людям. Ведь, как уточнил Ляшко, они являются группой риска.