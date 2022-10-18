В Минздраве рассказали, какая сейчас в Украине ситуация с коронавирусом

В Украине вторую неделю подряд наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом.

Об этом в эфире телемарафона 18 октября сообщил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

"Уже вторую неделю подряд мы наблюдаем снижение заболеваемости COVID-19. За прошедшую неделю у нас было обнаружено почти 22 тысячи случаев COVID, и это почти на 37% меньше, чем неделей ранее, когда мы регистрировали почти 36 тысяч таких случаев", — сказал он.

Кузин также отметил, что уменьшилось и количество госпитализаций в связи с коронавирусной болезнью — за прошедшую неделю в больницы доставили 4700 человек, за позапрошлую — 6100. В то же время главный санврач страны добавил, что, несмотря на наличие вакцин, увеличение количества прививок не наблюдается. На сегодняшний день одну дозу вакцины получили 52% граждан, две дозы только 50%.

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Напомним, что 28 сентября министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине растет количество случаев заболевания COVID-19, но госпитализация находится на контролируемом уровне.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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