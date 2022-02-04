В Минздраве рассказали, как можно прекратить самоизоляцию во время COVID

В Минздраве рассказали, как можно прекратить самоизоляцию во время COVID

Тест можно делать после десятого дня первого анализа.

Самоизоляцию во время заболеваемости COVID-19 можно прекратить раньше, чем за 14 дней.

Об этом на брифинге сообщил санврач Украины Игорь Кузин.

По его словам, прекратить изоляцию можно при условии отрицательного ПЦР-теста. Впрочем, его нужно делать не раньше чем через десять дней после первого тестирования.

"По действующим протоколам, если с 10 дня после появления симптомов в течение трех дней они отсутствуют, то самоизоляцию можно завершать. Кроме того, если с десяти дней в течение трех дней отсутствуют симптомы. Однако, если человек решил раньше сделать ПЦР-тест и он оказался отрицательным, это также считается основанием для прекращения самоизоляции", — сказал Кузин.

Санврач добавил, что такое тестирование нельзя делать раньше, чем через 10 дней после первого теста.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 4 февраля из-за ухудшения ситуации с COVID-19 две области находятся в "красной" зоне: Ивано-Франковская и Ровенская. Две – в "желтой" – Кировоградская и Полтавская области. Еще 20 областей и город Киев – в "оранжевой" зоне.

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