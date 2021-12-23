В Минздраве ответили подходит ли домашний экспресс-тест на "ковид" для посещения общественных мест

В Минздраве ответили подходит ли домашний экспресс-тест на "ковид" для посещения общественных мест

Медики говорят, что такие тесты не позволяют посещать рестораны, кинотеатры, спортивные залы или пользоваться межрегиональным транспортом в условиях карантина.

В Министерстве здравоохранения объяснили, можно ли использовать домашний тест на коронавирус для посещения общественных мест, концертов и т.п. Следовательно, экспресс-тесты на COVID-19, сделанные в домашних условиях, не действуют для посещения общественных заведений и поездок в транспорте.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Минздрава.

"Сейчас в продаже можно найти экспресс-тесты для домашнего использования. Однако такие тесты не позволяют посещать рестораны, кинотеатры, спортивные залы или пользоваться межрегиональным транспортом в условиях карантина. Для этого подойдет ПЦР-тест и экспресс-тест на антиген, сделанный в лаборатории. Эти виды тестирования позволяют выявить активную инфекцию", — отмечают в Минздраве.

В министерстве объясняют, что процедура тестирования может быть проведена с нарушениями, а возможности проверить, чьи образцы использовались для тестирования. Кроме того, результаты такого тестирования не являются 100% гарантированными, в том числе и потому, что процедура может быть проведена с нарушением.

В то же время, в Минздраве подчеркивают, что такие типы тестов можно использовать для самоконтроля. Если ваше самочувствие ухудшается, такой тест может быстро определить наличие болезни. В случае положительного результата необходимо обратиться в медицинское учреждение для подтверждения результатов ПЦР методом. Это позволит своевременно начать лечение и быстро избавиться от болезни.

Напомним, в каждом регионе Украины, в зависимости от уровня эпидемической опасности, карантинные ограничения отличаются и действуют разные правила. ТСН.ua выяснял, какие ограничения ожидают украинцев, что будет позволено и запрещено и куда можно пойти с "желтым" сертификатом вакцинации.

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