В Минздраве ответили, будут ли выдавать новые ковид-сертификаты за третью дозу вакцины

В Минздраве ответили, будут ли выдавать новые ковид-сертификаты за третью дозу вакцины

Данные о бустерной дозе врачи будут вносить только в электронную систему здравоохранения.

В Украине получение бустерной (третьей) дозы вакцины против COVID-19 не предполагает получения нового ковид-сертификата.

Об этом на брифинге заявила заместитель руководителя Министерства здравоохранения Мария Карчевич.

По ее словам, "зеленый" COVID-сертификат, предусматривающий получение полного курса вакцинации, останется в силе и будет включать третью дозу вакцины.

Заместительница отметила, что срок действия сертификата также не изменится — он будет действителен в течение года с даты второй дозы прививки.

Карчевич отметила, что данные о бустерной дозе врачи будут вноситься только в электронную систему здравоохранения.

Напомним, Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что сроки действия желтого сертификата (одной дозы вакцины) будут составлять 30 дней, вместо 120 дней, как это было раньше.

С сегодняшнего дня срок действия желтого COVID-сертификата будет в четыре раза короче | Новости Украины

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