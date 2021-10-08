В Минздраве объяснили, какие вакцины от коронавируса можно комбинировать

Советуют делать прививки вакциной одного производителя.
В украинском Министерстве здравоохранения рассказали, какие вакцины от коронавируса можно комбинировать между собой.
Информация появилась на сайте ведомства.
В Министерстве отмечают, что все же лучше и первую, и вторую дозу COVID-прививки делать одним препаратом. Впрочем когда это невозможно по разным причинам — и сама вакцина недоступна или человек получил тяжелую реакцию на первую, то комбинировать некоторые из них можно.
Возможно введение вакцин по следующей схеме:
- первая доза AstraZeneca (Covishield, SKBio, Vaxzevria), вторая доза — Comirnaty или Moderna - через 12 недель
- первая доза Comirnaty или Moderna, вторая доза — Moderna или Comirnaty - через 28 дней.
В Минздраве отмечают, что вакцины AstraZeneca разных производителей (Covishield, AstraZeneca-SKBio, Vaxzevria) имеют одинаковый состав и технологию производства. Именно поэтому они являются взаимозаменяемыми.
Напомним, 7 октября Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19. Приказ вступает в силу через месяц со дня его опубликования. Работники, не прививаются против COVID-19 в течение месяца, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.