В Минздраве объяснили, какие вакцины от коронавируса можно комбинировать

Советуют делать прививки вакциной одного производителя.

В украинском Министерстве здравоохранения рассказали, какие вакцины от коронавируса можно комбинировать между собой.

Информация появилась на сайте ведомства.

В Министерстве отмечают, что все же лучше и первую, и вторую дозу COVID-прививки делать одним препаратом. Впрочем когда это невозможно по разным причинам — и сама вакцина недоступна или человек получил тяжелую реакцию на первую, то комбинировать некоторые из них можно.

Возможно введение вакцин по следующей схеме:

первая доза AstraZeneca (Covishield, SKBio, Vaxzevria), вторая доза — Comirnaty или Moderna - через 12 недель

AstraZeneca (Covishield, SKBio, Vaxzevria), — Comirnaty или Moderna - первая доза Comirnaty или Moderna, вторая доза — Moderna или Comirnaty - через 28 дней.

В Минздраве отмечают, что вакцины AstraZeneca разных производителей (Covishield, AstraZeneca-SKBio, Vaxzevria) имеют одинаковый состав и технологию производства. Именно поэтому они являются взаимозаменяемыми.

Напомним, 7 октября Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19. Приказ вступает в силу через месяц со дня его опубликования. Работники, не прививаются против COVID-19 в течение месяца, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

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