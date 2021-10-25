В Минздраве назвали области, лидирующие по заполненности COVID-отделений (список)

В Минздраве назвали области, лидирующие по заполненности COVID-отделений (список)

В Донецкой области занято уже 88,9% "ковидных" коек.

Донецкая область лидирует по заполненности "ковидных" отделений, там занято уже 88,9% коек, выделенных для больных с коронавирусом (3357 человек госпитализированы).

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

На втором месте оказалась Запорожская область — 83,1% (2547 человек). Третью строчку заняла Харьковщина — 76,1% (3731 человек).

А вот на Кировоградщине зафиксирован самый низкий показатель заполненности "ковидных" отделений в Украине — 35,3% (282 человека).

Кроме того, в Донецкой области 88,3% пациентов среди госпитализированных с COVID-19 находятся на кислородной поддержке. Также в первую тройку этого антирейтинга вошли Запорожская область, где 83,3% больных нуждаются в кислородной поддержки, и Сумская (80,1%).

Напомним, в Украине некоторым людям вводить третью дозу вакцины от COVID-19: кому ее будут рекомендовать.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Более о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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