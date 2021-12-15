В Минцифры рассказали, как в "Дії" будет отображаться бустерная вакцинация

В Минцифры рассказали, как в "Дії" будет отображаться бустерная вакцинация

Федоров объяснил, что в "Дії" просто обновят текущий сертификат вакцинации.

В Украине через приложение "Дія" можно будет получить сертификат о бустерной дозе вакцины.

Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Liga.

"Минцифра уже готовится к третьей дозе вакцины против COVID-19. Как только начнется массовая вакцинация бустера, это отразится в "Дії". Мы пока думаем о том, как будет выглядеть новый сертификат. Я не думаю, что мы будем плодить новые сущности, скорее всего, просто апгрейднем текущий сертификат", – сказал Михаил Федоров.

Напомним:

В Минздраве сообщили, что в Украине получение бустерной (третьей) дозы вакцины против COVID-19 не предполагает получения нового COVID-сертификата.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал приказ, которым разрешается введение дополнительной дозы вакцины от коронавируса.

Читайте также: