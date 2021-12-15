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В Минцифры рассказали, как в "Дії" будет отображаться бустерная вакцинация

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В Минцифры рассказали, как в "Дії" будет отображаться бустерная вакцинация

УНІАН

Федоров объяснил, что в "Дії" просто обновят текущий сертификат вакцинации.

В Украине через приложение "Дія" можно будет получить сертификат о бустерной дозе вакцины.

Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Liga.

"Минцифра уже готовится к третьей дозе вакцины против COVID-19. Как только начнется массовая вакцинация бустера, это отразится в "Дії". Мы пока думаем о том, как будет выглядеть новый сертификат. Я не думаю, что мы будем плодить новые сущности, скорее всего, просто апгрейднем текущий сертификат", – сказал Михаил Федоров.

Напомним:

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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