В Минцифры рассказали, как в "Дії" будет отображаться бустерная вакцинация

Федоров объяснил, что в "Дії" просто обновят текущий сертификат вакцинации.
В Украине через приложение "Дія" можно будет получить сертификат о бустерной дозе вакцины.
Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Liga.
"Минцифра уже готовится к третьей дозе вакцины против COVID-19. Как только начнется массовая вакцинация бустера, это отразится в "Дії". Мы пока думаем о том, как будет выглядеть новый сертификат. Я не думаю, что мы будем плодить новые сущности, скорее всего, просто апгрейднем текущий сертификат", – сказал Михаил Федоров.
Напомним:
- В Минздраве сообщили, что в Украине получение бустерной (третьей) дозы вакцины против COVID-19 не предполагает получения нового COVID-сертификата.
- Министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал приказ, которым разрешается введение дополнительной дозы вакцины от коронавируса.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.