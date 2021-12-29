В KSE спрогнозировали, вернется ли Украина в "зеленую" зону в 2022 году

В KSE спрогнозировали, вернется ли Украина в "зеленую" зону в 2022 году

В Украине фиксируют разгрузку медицинской системы.

В Украине наблюдается улучшение эпидситуации с коронавирусом. Однако, по прогнозам Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE), в начале 2022 года Украина не вернется в "зеленую" зону карантина.

Об этом сообщают на странице KSE.

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По словам руководителя центра Юрия Ганиченко, сейчас в Украине уровень госпитализаций ниже, чем в начале 2021 года. За последнюю неделю уровень госпитализаций снизился на 14% процентов. Кроме того, фиксируют спад заболеваемости. Он отметил, что разгружается медицинская система: три из четырех "ковидных" коек с кислородом – свободны.

"Поскольку "зеленый" уровень опасности устанавливается для всей Украины одновременно, мы не ожидаем выход Украины в "зеленый" уровень еще в течение трех месяцев. Потому что заболеваемость в стране нужно еще уменьшать в два-три раза", — сказал Юрий Ганиченко.

По его словам, переход Украины в "зеленую" зону в первом квартале 2022 года не ожидается.

Как сообщали ранее, новая вспышка заболеваемости коронавирусом в Украине возможно уже в январе 2022 года.

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