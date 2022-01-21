В Кривом Роге КП "Скоростной трамвай" закупило 15 гробов и крестов

В Кривом Роге КП "Скоростной трамвай" закупило 15 гробов и крестов

Всё это обошлось в 48 тысяч 425 гривен.

В Кривом Роге КП "Скоростной трамвай" приобрело 15 гробов и столько же крестов. Покупку производили через портал госзакупок.

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Об этом сообщает Телеканал D1.

На портале госзакупок Prozorro опубликовали необычную покупку КП "Скоростной трамвай" горсовета Кривого Рога. Предприятие приобрело – 15 наборов для похорон: 15 гробов, 15 деревянных крестов, ритуальных покрывал и платков.

Все это обошлось в 48 тысяч 425 гривен. Торги выиграл ФЛП "Писаренко Александр Андреевич".

Как сообщили ТСН.ua в КП "Скоростной трамвай Кривого Рога", таким образом предприятие помогает своим работникам в сложных ситуациях.

"Согласно коллективному договору предприятие способствует своим сотрудникам (родственникам) в случае смерти в предоставлении транспорта, материальной помощи и похоронной атрибутики. Поскольку все закупки проводятся по системе Прозра, в начале года заключается "рамочный" договор и получение атрибутики производится только по соответствующему обращению работника или его родственников", — прокомментировал ТСН.ua директор коммунального предприятия "Скоростной трамвай" Руслан Божко.

Напомним, что в Кривом Роге школьников будут кормить "золотыми" макаронами. Отдел образования Саксаганского района города закупил для школ и садов района макароны по 71,80 гривен за килограмм.

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