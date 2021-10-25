В "красной" Херсонской области открывают мобильный госпиталь для больных COVID

Госпиталь рассчитан на 120 инфицированных.
В Херсонской области открывают мобильный госпиталь для инфицированных коронавирусом.
Об этом Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила 25 октября.
Госпиталь откроют на территории Каховской центральной городской больницы имени семьи Панкеевых. Отмечается, что он рассчитан на 120 COVID-инфицированных.
Госпиталь имеет 35 палаток и модулей. К слову, 24 из них — палаты для пациентов и блок интенсивной терапии. Он автономен, обеспечен электрогенераторами, тепловыми пушками и башнями освещения.
Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 25 октября зафиксировано 14 634 новых случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 330 человек, 4598 пациентов выздоровели.
Напомним, от 26 октября режим строгих карантинных ограничений введут в Ровенской и Николаевской областях — так решила государственная комиссия. Сейчас в "красной" зоне шесть регионов: в Херсонской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областей добавилась Сумская.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МЗ 0-800-602-019. Более о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.