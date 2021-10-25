В "красной" Херсонской области открывают мобильный госпиталь для больных COVID

Госпиталь рассчитан на 120 инфицированных.

В Херсонской области открывают мобильный госпиталь для инфицированных коронавирусом.

Об этом Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила 25 октября.

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Госпиталь откроют на территории Каховской центральной городской больницы имени семьи Панкеевых. Отмечается, что он рассчитан на 120 COVID-инфицированных.

Госпиталь имеет 35 палаток и модулей. К слову, 24 из них — палаты для пациентов и блок интенсивной терапии. Он автономен, обеспечен электрогенераторами, тепловыми пушками и башнями освещения.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 25 октября зафиксировано 14 634 новых случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 330 человек, 4598 пациентов выздоровели.

Напомним, от 26 октября режим строгих карантинных ограничений введут в Ровенской и Николаевской областях — так решила государственная комиссия. Сейчас в "красной" зоне шесть регионов: в Херсонской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областей добавилась Сумская.

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Новости недели: ситуация с коронавирусом в Украине обостряется Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МЗ 0-800-602-019. Более о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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