В Китае вакцину от коронавируса одобрили для детей от трех лет

Сейчас в Китае в приоритете люди пожилого возраста, а не дети и молодежь.

В Китае вакцину Sinovac Biotech позволили использовать для детей и подростков.

Об этом заявил председатель правления китайской компании Инь Вэйдун, сообщает Reuters.

Пекин одобрил экстренное использования вакцины для детей от трех до 17 лет. Впрочем, когда именно их начнут прививать, будут решать власти страны. Ведь сейчас в Китае в приоритете люди пожилого возраста, а не дети и молодежь.

По словам Инь Вэйдун, предварительные результаты клинических испытаний фазы I и II показали, что вакцина может вызвать иммунитет у людей в возрасте от 3 до 17 лет, а большинство побочных реакций были легкими. Кроме того, на III фазе испытаний участникам ввели третью бустерный дозу после завершения двух обычных инъекций. После этого в участников эксперимента наблюдался 10-кратное увеличение уровня антител по сравнению с предыдущими уровнями за неделю и в 20 раз — за пол месяца.

Сейчас компания работает над изучением того, насколько долго антитела будут в организме после вакцинации.

Как сообщалось, в Бразилии ради эксперимента вакцинировали от коронавируса целый город. В Серрано смертность от COVID-19 снизилась на 95% после того, как почти все взрослые были вакцинированы. Эксперимент проводился в городе с населением 45 000 человек с февраля по апрель Институтом Бутантан, который производит вакцину CoronaVac, разработанную китайской Sinovac Biotech.

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