В Китае много умерших от COVID: морги дают родственникам 5-10 минут на прощание

Китай сталкивается с всплеском новых случаев COVID, похоронные бюро уже не справляются с количеством смертей. Одно из отделений настолько переполнено, что ввело ограничение на 5-10 минут для семей, чтобы оплакивать своих умерших родственников.

Об этом сообщает Bloomberg.

В издании уточнили, что речь идет о морге в Шанхае, где умирает так много людей, что здесь приходится хранить в пять раз больше тел, чем раньше.

"Вся система парализована", — сказал один из сотрудников похоронного бюро.

В китайской соцсети Weibo было опубликовано видео, на которых показаны очереди у похоронного бюро, причем один пользователь сказал, что десятки человек стояли в очереди со 2 часов ночи.

Спрос на ритуальные услуги настолько высок, что люди стали стоять в очередях даже у крематориев.

Ранее в столице страны Пекине заявили, что экстренные медицинские службы получают более 30 тысяч вызовов в день. Чэнь Чжи, главный врач Пекинского центра экстренной медицинской помощи, попросил людей звонить по номеру 911, только если они серьезно больны.

"В настоящее время ресурсы для реагирования на экстренные вызовы и отправки скорой помощи очень ограничены", — сказал он.

С тех пор, как Пекин отказался от политики нулевого распространения COVID и отменил пандемические ограничения, фактическое количество погибших от коронавирусной инфекции в Китае неизвестно.

“Хотя никто не знает истинного количества погибших, очевидно, что похоронные бюро в больших городах уже заполнены – и некоторые эксперты предупреждают, что худшее впереди. Лондонская исследовательская компания Airfinity Ltd, сосредотачивающаяся на прогнозной аналитике здоровья, подсчитала, что в Китае количество смертей от Covid может возрасти с примерно 9000 в день до 25 000 в день позже в январе”, — сообщает издание.

Напомним, в Китае количество пациентов с COVID-19 растет ежедневно после того, как Пекин отменил пандемические ограничения.

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