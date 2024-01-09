В Киеве регистрируют смерти из-за гриппа и COVID-19 – горожанам напомнили о масках и вакцинации

В Киеве за первую неделю 2024 года уже зарегистрировали более 10 тысяч новых случаев заболевания гриппом и ОРВИ, в том числе COVID-19. 50% из них – дети. В результате болезни в больницах скончались десять взрослых.

Об этом рассказал начальник КГВА Сергей Попко.

Киевская военная администрация призывает киевлян придерживаться рекомендаций Минздрава и ВОЗ – соблюдать масочный режим и вакцинироваться.

"Самой главной защитой против COVID-19 является курс из трех прививок. В 2024 году прививки против коронавируса остаются безплатными для каждого украинца. Вакцинироваться можно через запись у своего семейного врача или в пункте прививок в медучреждениях. Информацию о ближайших пунктах вакцинации, их адресах и графике работы можно найти на сайте Минздрава (или позвонив в контакт-центр Минздрава по номеру 0 800 602019)", — говорится в сообщении.

По информации Минздрава, в пунктах прививок используют вакцины "Janssen" (производитель "Johnson&Johnson") и "Comirnaty" ("Pfizer").

Также доступна вакцина против COVID-19 для детей от 5-летнего возраста (Pfizer — вакцина Comirnaty для детей).

Напомним, ВОЗ призвала вернуться к масочному режиму из-за COVID-19, гриппа и других патогенов.

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