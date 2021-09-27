В Киеве открылся еще один центр массовой вакцинации: где и как он работает

В Киеве открылся еще один центр массовой вакцинации: где и как он работает

С собой на вакцинацию нужно брать декларацию с врачом или паспорт и идентификационный код.

В Киеве открылся еще один массовый центр вакцинации. Расположен он в торговом центре COSMO Multimall.

Об этом сообщили в Соломенской районной государственной администрации Киева.

"Вакцинироваться могут все желающие ежедневно с 11:00 до 16:00 по записи через электронную систему helsi.me (или без предварительной записи) по адресу: улица Вадима Гетьмана, 6. Тем, кто не имеет декларации с семейным врачом, необходимо иметь с паспорт и идентификационный код", — подчеркнули в Соломенской районной государственной администрации в Киеве.

Там также подчеркнули, что получить международный сертификат о прохождении вакцинации можно в приложения "Дія".

Напомним, что Украина готовится к новому локдауну: как будут работать магазины, кафе и ТРЦ в "красной" зоне.

Эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова о динамике заболеваемости коронавирусом, лекарстве из США и вакцинации

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку