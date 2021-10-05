В Киеве в больницах лежат не вакцинированные от коронавируса пациенты — Кличко

В Киеве в больницах лежат не вакцинированные от коронавируса пациенты — Кличко

В столице хотя бы одной дозой вакцины в целом иммунизировали уже более 1,7 млн человек.

В столичных больницах почти все пациенты с коронавирусной инфекцией — не вакцинированы.

Об этом в интервью "РБК Украина" сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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По его словам, 99% всех ковид-пациентов не делали прививки от коронавирусной инфекции.

"99% людей, которые находятся сегодня в больницах с коронавирусом — это те, кто не вакцинирован. Вакцинированных там практически нет. Поэтому отойдем от разного рода рассуждений и конспирологии. На сегодня врачи и ученые говорят, что единственным методом предотвращения распространения и защиты от вируса является вакцинация", — рассказал Виталий Кличко.

Он также добавил, что в столице хотя бы одной дозой вакцины в целом иммунизировали уже более 1,7 млн человек. А 880 тысяч вакцинировались двумя дозами.

Напомним, что в Украине все большее количество областей соответствует "оранжевой" зоне.

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