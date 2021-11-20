В Канаде разрешили вакцинировать против COVID-19 детей от 5 лет

В Канаде разрешили вакцинировать против COVID-19 детей от 5 лет

Детей будут прививать только третью от того количества, которое применяют для вакцинации подростков и взрослых.

В Канаде разрешили вакцинировать от коронавируса детей вакциной Pfizer. Прививки получат дети в возрасте 5-11 лет.

Об этом сообщает АВС News.

Детей будут прививать только третью от того количества, которое применяют для вакцинации подростков и взрослых. В министерстве здравоохранения Канады отметили, что вакцина Pfizer на 90,7% эффективна в профилактике заболевания коронавирусом у детей. Также она безопасна.

"Преимущества, которые дает эта вакцина детям в возрасте от 5 до 11 лет, превосходят возможные риски", — говорится в сообщении министерства здравоохранения Канады.

В США, где раньше разрешили прививать детей от 5 до 11 лет, вакцинацию получили уже 10% малолетних. Координатор Белого дома по борьбе с COVID-19 Джефф Зинтс отметил, что в США 2,6 млн детей уже получили прививку вакциной от Pfizer.

Напомним, в Украине разрешили прививать от коронавируса детей 12+. Всех желающих, а не только тех, кто принадлежит к группе риска, как было раньше. Поликлиники уже получили разъяснения от Минздрава. Детей прививают только Pfizer и нужно иметь направление педиатра.

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