В каком возрасте дети чаще болеют на коронавирус и какие у них симптомы: данные исследования

В каком возрасте дети чаще болеют на коронавирус и какие у них симптомы: данные исследования

В возрасте от 12 до 17 лет болезнь диагностировали у каждого шестого ребенка.

Только у половины зараженных COVID-19 детей проявляются симптомы болезни. В то же время молодые люди редко страдают от серьезных проявлений коронавируса.

Об этом со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний США, пишет Daily Mail.

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Так, с октября 2020 по апрель 2021 ученые проанализировали более 300 семей и 1200 человек из Нью-Йорка и Юты. В это время участники исследования постоянно сдавали мазки из носа.

В рамках исследования COVID-19 подхватили в среднем 6,3 ребенка в возрасте 0-4 лет. 4,4 ребенка заболели в возрасте от 5 до 11 лет. А в возрасте от 12 до 17 лет болезнь диагностировали у каждого шестого ребенка.

"Хотя показатели заражения в значительной мере похожи, дети, инфицированные вирусом, переносили его гораздо лучше, чем их старшие товарищи. А у половины детей в двух младших возрастных группах от 0 до 4 лет и от 5 до 11 не было вообще симптомов, когда они заразились вирусом", — пиши Daily Mail.

В то же время только 12% взрослых участников исследования имели бессимптомные случаи COVID-19.

Напомним, что у тех, кто переболел на коронавирус, могут длительное время сохраняться антитела.

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