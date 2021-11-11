В Израиле исследовали структуру сердца людей, у которых появился миокардит после вакцинации от коронавируса

В Израиле исследовали структуру сердца людей, у которых появился миокардит после вакцинации от коронавируса

В исследовании приняли участие 15 человек, у которых появился миокардит в течение 42 дней после прививки.

В израильской больнице "Бейлинсон" в городе Петах-Тиква впервые комплексно изучили структуру сердца вакцинированных от коронавируса людей, чтобы определить, влияет ли миокардит (воспалительное заболевание сердечной мышцы), развившийся у них после вакцинации, на функционирование органа.

Как пишут "Вести Израиль", всего было обследовано на магнитно-резонансной томографии (МРТ) 15 больных, у которых миокардит появился в течение 42 дней после первой или второй дозы вакцины. Результаты исследования показали, что "поражение миокарда носит легкий характер и затрагивает всего 2% его объема и существенного влияния на работу сердца не имеет".

Больше всего больные жаловались на боль в груди, которая проходила самостоятельно. Состояние всех больных было вполне удовлетворительное, и все их выписали.

"Это первое в мире широкомасштабное исследование с применением передовых технологий, позволяющих исследовать структуры сердца после вакцинации. Оно показало, что речь идет о редком явлении, во время которого происходит легкое повреждение миокарда, которое не должно влиять на здоровье людей в долгосрочной перспективе", – сказал врач Ашраф Хамдан, заведующий отделением визуализации сердца кардиологического комплекса больницы.

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