В Израиле готовятся к старту испытаний таблеток от коронавируса: когда начнутся тесты

В Израиле готовятся к старту испытаний таблеток от коронавируса: когда начнутся тесты

Испытания стартуют после того, как их одобрит Министерство здравоохранения.

Медицинская компания Oravax Medical планирует начать испытания первой в мире вакцины от коронавируса в таблетках.

Об этом пишет издание The Jerusalem Post.

Так, несколько тысяч капсул с вакциной уже изготовили в Европе и завезли в Израиль. После одобрения Министерством здравоохранения препарат начнут испытывать. Ранее пероральная вакцина уже прошла пробы на животных.

"Компания завершила пилотное исследование на животных и обнаружила, что вакцина способствовала развитию антител к иммуноглобулину G (IgG) и иммуноглобулину A (IgA). IgA необходим для более длительного иммунитета", — пишет издание.

Саму же вакцину в таблетках начали разрабатывать в марте этого года. Медики надеются, что она будет устойчивой к новым штаммам COVID-19.

Напомним, что в Великобритании сообщили о новых осложнениях у пациентов, больных коронавирусом в возрасте 25—50 лет. Среди них пневмосклероз и поражения печени и почек.

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