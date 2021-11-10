В Ивано-Франковской области у преподавателей учебных заведений обнаружили поддельные ковид-сертификаты

В Ивано-Франковской области у преподавателей учебных заведений обнаружили поддельные ковид-сертификаты

В их отношении открыли уголовные производства.

В Ивано-Франковской области у преподавателей учебных заведений обнаружили поддельные сертификаты о прохождении вакцинации.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Как стало известно, инцидент произошел в нескольких учебных заведениях Коломыи. Обнаружили фейковые ковид-документы работники городского центра первичной медико-санитарной, которые проверяли международные сертификаты вакцинации, предоставленные им администрациями учебных учреждений.

“Речь идет об отсутствии их данных о вакцинации в электронной системе здравоохранения. Также печати и подписи врачей не соответствуют действительности. В ходе следственных действий полицейские изъяли поддельную документацию и начали досудебное расследование по ч. 4 ст. 358 (“Использование заведомо подложного документа”) УК Украины. Полицейские Ивано-Франковской области и дальше будут работать над выявлением фактов использования поддельных документов”, — рассказали в пресс-службе Нацполиции области.

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