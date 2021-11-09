В Ивано-Франковске заняты все "ковидные" реанимационные кровати

В Ивано-Франковске заняты все "ковидные" реанимационные кровати

Также в больницах города есть проблемы с снабжением кислорода.

В Ивано-Франковске количество реанимационных коек в больницах на 100% заполнено COVID-пациентами. Кроме того, в больницах городе есть значительные проблемы с снабжением кислорода.

Об этом сообщил заместитель мэра Ивано-Франковска Александр Левицкий и начальник управления здравоохранения Мария Бойко.

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По его словам, из-за проблем с госпитализацией медики получают шквал жалоб, претензий от людей.

Как отметила начальнице управления здравоохранения Марии Бойко, за последние 10 дней в стационарах центральной городской клинической больницы и городской клинической больницы №1 скончались 37 человек. Это люди в возрасте после 50 лет. Все умершие, по ее словам, были непривиты.

"Сейчас в двух больницах города находится 391 COVID-больной, что больше по сравнению с прошлым годом, когда их было в это же время 340-360. ....Заполненность коек в центральной городской клинической больнице по состоянию на сегодняшний день составляет 93%, в городской клинической больнице № 1 -73%", — рассказала Бойко.

Она также отметила, что у города есть значительные проблемы с кислородом.

Напомним, по состоянию на 9 ноября в "красной" зоне находится уже большинство территории Украины — 17 областей и Киев. С 12 ноября строгие карантинные ограничения начнут действовать в Черкасской области.

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