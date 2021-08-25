В Ивано-Франковске дадут премию учителям, которые вакцинировались от коронавируса

Также в Ивано-Франковске планируют поощрять к вакцинации работников коммунальных учреждений.
В Ивано-Франковске учителя, которые до 31 августа будут вакцинирование от коронавируса хотя бы одной дозой вакцины, получат премию.
Об этом сообщил городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
Чиновник отметил, что в Ивано-Франковске вакцинировались 47% педагогов, однако этого недостаточно, чтобы во время учебы школьники не сидели на карантине. Размер премии для педагогов Руслан Марцинкив не уточнил.
Ранее в Ивано-Франковске исполнительный комитет принял решение о премировании тех педагогов, которые вакцинирование двумя дозами вакцины. Сумма премии — тысяча гривен.
"Готовим решение о вакцинации работников в структурах исполнительного комитета. Жду список из всех коммунальных предприятий, в исполнительном комитете, чтобы знать процент вакцинированных. Если мы требуем от других, то надо начать с себя", — написал мэр.
Напомним, Греция вводит жесткие ограничения для невакцинированных.