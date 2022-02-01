В Италии будут штрафовать невакцинированных лиц старше 50 лет: какая сумма наказания

Всем, кто не сможет предоставить так называемый "зеленый пропуск", будет запрещено посещать рабочие места.
В Италии ввели штрафы для невакцинированных лиц старше 50 лет. С сегодняшнего дня, 1 февраля, сумма штрафа составит 100 евро.
Об этом пишет Corriere della Sera.
Как сообщается, каждый человек старше 50 лет, не получивший хотя бы первую дозу вакцины, за исключением граждан, освобожденных по состоянию здоровья, должен будет заплатить одноразовый штраф в размере 100 евро.
Кроме того, с 15 февраля итальянцы старше 50 лет для доступа на рабочие места обязаны будут предоставлять так называемый "зеленый пропуск" — то есть сертификат о вакцинации или справку о недавнем выздоровлении. Всем, кто такой пропуск предоставить не сможет, будет запрещено посещать места работы, однако к административной ответственности лиц не будут привлекать.
Тех, кого поймают на рабочем месте без "зеленого пропуска", могут оштрафовать на сумму от 600 до 1500 евро. В случае повторного нарушения штраф удваивается.
Напомним, с понедельника, 31 января, во Львовской области усилили карантинные меры из-за стремительного распространения COVID-19. Так, в частности, общественные учреждения будут открыты только для привитых лиц и имеющих негативный результат ПЦР-теста.
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