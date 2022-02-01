В Италии будут штрафовать невакцинированных лиц старше 50 лет: какая сумма наказания

В Италии будут штрафовать невакцинированных лиц старше 50 лет: какая сумма наказания

Всем, кто не сможет предоставить так называемый "зеленый пропуск", будет запрещено посещать рабочие места.

В Италии ввели штрафы для невакцинированных лиц старше 50 лет. С сегодняшнего дня, 1 февраля, сумма штрафа составит 100 евро.

Об этом пишет Corriere della Sera.

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Как сообщается, каждый человек старше 50 лет, не получивший хотя бы первую дозу вакцины, за исключением граждан, освобожденных по состоянию здоровья, должен будет заплатить одноразовый штраф в размере 100 евро.

Кроме того, с 15 февраля итальянцы старше 50 лет для доступа на рабочие места обязаны будут предоставлять так называемый "зеленый пропуск" — то есть сертификат о вакцинации или справку о недавнем выздоровлении. Всем, кто такой пропуск предоставить не сможет, будет запрещено посещать места работы, однако к административной ответственности лиц не будут привлекать.

Тех, кого поймают на рабочем месте без "зеленого пропуска", могут оштрафовать на сумму от 600 до 1500 евро. В случае повторного нарушения штраф удваивается.

Напомним, с понедельника, 31 января, во Львовской области усилили карантинные меры из-за стремительного распространения COVID-19. Так, в частности, общественные учреждения будут открыты только для привитых лиц и имеющих негативный результат ПЦР-теста.

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