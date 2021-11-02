В Индонезии начали использовать инновационную вакцину от коронавируса

В Индонезии начали использовать инновационную вакцину от коронавируса

В будущем ее планируют поставлять и в другие страны мира.

Инновационную вакцину от коронавируса Green Light впервые начали использовать в Индонезии. Ее разработала американская компания Novavax. В производстве препарата использовалась технология, не применяемая в других вакцинах.

Об этом пишет издание Associated Press.

Как стало известно, вакцину Green Light легче хранить и транспортировать, чем другие препараты. Благодаря этому ее проще поставлять в бедные страны по всему миру.

Если применение вакцины будет успешным, ее могут начать использовать в развитых странах.

"Novavax заявила, что уже подала заявку на разрешение вакцины в Великобритании, Европейском союзе, Канаде, Австралии, Индии и на Филиппинах", — подчеркнули в издании.

Напомним, что Минздраву придется утилизировать полмиллиона доз вакцины AstraZeneca.

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