В Хмельницком возле городской больницы выстроилась очередь из скорых с больными коронавирусом: фото

В Хмельницком возле городской больницы выстроилась очередь из скорых с больными коронавирусом: фото

Заведение принимает COVID-инфицированных.

Руководитель департамента здравоохранения горсовета Хмельницкого Борис Ткач показал очередь скорых у коронавирусного приемного отделения больницы.

Ткач опубликовал снимок на своей странице в Facebook.

"Тем, кто не заботится о своем здоровье и здоровье своих родных и близких ... Подумайте о тяжелом труде медиков и оцените его...", — написал он.

По словам чиновника, фото "ковидного" приемного отделения Хмельницкой городской больницы сделанное в понедельник, 18 октября — 19:15.

"Это при том, что сегодня больных принимает инфекционная больница (она уже заполнена)", — добавил чиновник.

Как сообщалось, за последние сутки, 18 октября, от коронавируса умерло 538 человек. Это самый высокий показатель смертности от COVID-19 в Украине за все время пандемии. Также по состоянию на утро 19 октября в Украине зафиксировано 15 579 новых случаев коронавируса, 2852 человека были госпитализированы, а 7776 пациентов выздоровели.

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