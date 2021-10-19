В Хмельницком возле городской больницы выстроилась очередь из скорых с больными коронавирусом: фото

Заведение принимает COVID-инфицированных.
Руководитель департамента здравоохранения горсовета Хмельницкого Борис Ткач показал очередь скорых у коронавирусного приемного отделения больницы.
Ткач опубликовал снимок на своей странице в Facebook.
"Тем, кто не заботится о своем здоровье и здоровье своих родных и близких ... Подумайте о тяжелом труде медиков и оцените его...", — написал он.
По словам чиновника, фото "ковидного" приемного отделения Хмельницкой городской больницы сделанное в понедельник, 18 октября — 19:15.
"Это при том, что сегодня больных принимает инфекционная больница (она уже заполнена)", — добавил чиновник.
Как сообщалось, за последние сутки, 18 октября, от коронавируса умерло 538 человек. Это самый высокий показатель смертности от COVID-19 в Украине за все время пандемии. Также по состоянию на утро 19 октября в Украине зафиксировано 15 579 новых случаев коронавируса, 2852 человека были госпитализированы, а 7776 пациентов выздоровели.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МЗ 0-800-602-019. Более о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.