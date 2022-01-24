В Херсонской области ситуация с COVID-19 ухудшается: главный санврач региона дал прогноз

Количество новых больных стремительно растет.
В Херсонской области начал расти уровень заболеваемости COVID-19. По сравнению с прошлой неделей показатели заболевания в Херсоне выросли почти вдвое.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный санитарный врач Херсонской области Юрий Ромаскевич.
"Прогнозируемые показатели на эту неделю 450-550 случаев в день в области. Поэтому возникает необходимость в развертывании дополнительных мест в стационарах. Мы снова стоим на пороге введения жестких дополнительных противоэпидемических ограничений", — написал он.
По словам Юрия Ромаскевича, растут и случаи инфицирования CОVID-19 среди детей.
За минувшие сутки, 23 января, в Херсонской области обнаружили 142 новых лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. Среди них — 35 детей и 4 медицинских работника.
Об этом говорится на странице Херсонской облгосадминистрации в Facebook.
Новые случаи коронавируса подтвердили у 111 жителей Херсонского района, 23 человек из Скадовского района, шести жителей Бериславского и двух человек из Каховского района.
Состояние больных удовлетворительное, 122 человека находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным наблюдением. В медицинские учреждения госпитализированы 20 человек.
Умер один человек. Выздоровел 51 житель области. Сейчас в области 81 506 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.
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