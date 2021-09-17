В Харьковской области растет количество случаев COVID-19 среди школьников: что говорят медики

Сейчас на карантине в области находится 91 класс.
В Харьковской области растет заболеваемость детей на коронавирусную инфекцию.
Об этом в эфире "Суспільного" сообщила директор областного центра контроля и профилактики болезней Любовь Махота.
Так, с начала учебного года в области возросло количество больных на COVID-19 детей. В сентябре болезнь обнаружили у 123 школьников. Также коронавирус диагностировали у 47 педагогов.
"В сентябре мы имеем около 7% детского населения в общей структуре заболеваемости. В начале августа этот показатель составлял 3,5%. Преимущественно болеют дети школьного возраста", — рассказала Любовь Махота.
Сейчас на карантине в области находится 91 класс.
Напомним, что в Киеве правительство пока не планирует вводить жесткий карантин из-за стремительного роста больных COVID-19. Всплеск заболеваемости планируется контролировать благодаря вакцинации и мерам безопасности.