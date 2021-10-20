В Харьковской области группировка на миллионы гривен продавала фейковые результаты ПЦР-тестов и сертификаты вакцинации

В Харьковской области группировка на миллионы гривен продавала фейковые результаты ПЦР-тестов и сертификаты вакцинации

За время своей незаконной деятельности они создали более 40 тысяч поддельных справок.

В Харьковской области правоохранители разоблачили группировку, которая продавала фейковые ПЦР-тесты и сертификаты о вакцинации от коронавируса.

Об этом на своей странице в соцсети написал глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.

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Как стало известно, группировка, состоявшая из 10 человек, продавала фейковые сертификаты о прохождении вакцинации, а также результаты ПЦР-тестов. Они использовали логотип медицинской лаборатории и печати различных медучреждений.

За время своей незаконной деятельности банда создала более 40 тысяч поддельных справок и около 500 фейковых сертификатов. Ежемесячно подпольный бизнес приносил им около четырех млн гривен.

"В результате "наработали" злоумышленники себе на четыре статьи Уголовного кодекса, семеро из них, включая организатора, задержаны. Полиция работает над выявлением всех фактов подделки и сбыта медицинской документации, подтверждающей COVID-безопасность. Если вы имеете информацию о таких случаях, сообщайте на "102" или звоните в киберполицию по номеру 0 800 50 51 70", — подчеркнул Игорь Клименко.

Напомним, что с 21 октября полиция будет проверять "ковидные" сертификаты украинцев, за поддельные документы — штраф или тюрьма.

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