В Харькове срочно развернули более полутора тысяч Covid-кроватей

В Харькове срочно развернули более полутора тысяч Covid-кроватей

Теперь больных COVID-19 в Харькове принимают шесть городских больниц, а также роддом №2.

В Харькове из-за увеличения количества больных коронавирусной болезню развернули более 1,5 тыс. койкомест.

Об этом сообщила журналистам заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, говорится на сайте городского совета Харькова.

Так, в эти выходные в Харькове срочно открыли 300 коек в больнице №8 и 190 дополнительных мест в больнице №18, где теперь — 240 коек для больных COVID-19.

"Больница №18 начала принимать больных на новые места вчера вечером, а больница №8 — сегодня утром. Так, в больницу №8, как медицинское учреждение кардиологического профиля, будут направлять больных не только с коронавирусом, но и с так называемыми "ковиднимы инфарктами ", — отметила Светлана Горбунова-Рубан.



Заместитель городского головы подчеркнула, что в связи с расширением коечного фонда в городе необходимо сформировать дополнительные ковидни бригады медиков, поэтому на работу приглашают врачей. Отмечают, что теперь больных COVID-19 в Харькове принимают шесть городских больниц — №8, 13, 17, 18 и 25, а также роддом №2.

К слову, свободные места есть в больницах №8, 17, 18 и в роддоме. Всего госпитализировали 901 человека, в реанимации — 52 пациента.

Напомним, в Минздраве назвали симптомы легкой формы COVID-19.

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