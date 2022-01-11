В Греции ввели четвертую дозу вакцины против коронавируса для определенных групп людей

В Греции ввели четвертую дозу вакцины против коронавируса для определенных групп людей

Получить четвёртую дозу вакцины такие люди смогут через 3-6 месяцев после третьей.

Национальный комитет по вакцинации Греции одобрил введение четвертой дозы вакцины от коронавируса людям с ослабленным иммунитетом.

Об этом сообщает Ekathimerini.

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Такое решение касается пациентов с гематологическими и онкологическими заболеваниями, которые находятся на лечении, людей, получающих иммуносупрессивные препараты, пациентов с ревматическими заболеваниями или почечной недостаточностью, а также лиц, которым пересаживали органы.

Эксперты говорят, что четвертую дозу вакцины такие люди смогут получить через 3-6 месяцев после третьей.

Напомним, в Греции, чтобы сдержать рост заболеваемости коронавирусом, власти ввели ряд дополнительных ограничений в период с 3 по 16 января, которые будут преимущественно затрагивать ночные развлекательные заведения.

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