В Гонконге впервые за более чем 2,5 года отменяют масочный режим

Люди были вынуждены иметь средства защиты даже под открытым небом.

В Гонконге впервые за более чем 2,5 года было отменено требование носить маски в общественных местах, которая была введена через коронавирус. Уже с 1 марта средства защиты не требуются на улице, в помещении и в общественном транспорте.

Об этом со ссылкой на главу администрации Гонконга Джона Ли пишет Time.

Власти решили пойти на такой шаг, чтобы восстановить экономику региона. Ведь в годы изоляции сильно повлияли на экономику и репутацию региона. В частности, в 2022 году валовой внутренний продукт сократился на 3,5%.

Кроме того, Гонконг стремится привлечь туристов и зарубежных работников. За три года численность населения сократилась на 187 тысяч, потому что многие жители переехали в другие города.

"Раньше многие держались как можно дальше от Гонконга, поскольку маска показывала, что мы все еще застряли во временах COVID", — отметил председатель правления холдинговой компании в Гонконге Lan Kwai Fong Holdings Ltd Аллан Земан.