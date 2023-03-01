В Гонконге впервые за более чем 2,5 года отменяют масочный режим

Люди были вынуждены иметь средства защиты даже под открытым небом.
В Гонконге впервые за более чем 2,5 года было отменено требование носить маски в общественных местах, которая была введена через коронавирус. Уже с 1 марта средства защиты не требуются на улице, в помещении и в общественном транспорте.
Об этом со ссылкой на главу администрации Гонконга Джона Ли пишет Time.
Власти решили пойти на такой шаг, чтобы восстановить экономику региона. Ведь в годы изоляции сильно повлияли на экономику и репутацию региона. В частности, в 2022 году валовой внутренний продукт сократился на 3,5%.
Кроме того, Гонконг стремится привлечь туристов и зарубежных работников. За три года численность населения сократилась на 187 тысяч, потому что многие жители переехали в другие города.
"Раньше многие держались как можно дальше от Гонконга, поскольку маска показывала, что мы все еще застряли во временах COVID", — отметил председатель правления холдинговой компании в Гонконге Lan Kwai Fong Holdings Ltd Аллан Земан.
К слову, от 29 июля 2020-го в Гонконге было требование носить маски во всех общественных местах — даже под открытым небом. Нарушение могло обернуться штраф в 10 тысяч гонконгских долларов — более 1,2 тыс. долларов США.
Напомним, в США отменяют чрезвычайное положение из-за COVID-19. Произойдет это в мае 2023 — почти через три года после того, как Соединенные Штаты ввели широкие пандемические меры для сдерживания распространения болезни.
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