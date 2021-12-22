В Германии предлагают ввести четвертую дозу вакцины, чтобы защититься от "Омикрона"

В Германии предлагают ввести четвертую дозу вакцины, чтобы защититься от "Омикрона"

В Германии говорят, что "Омикрон" уже через три недели станет доминирующим штаммом в стране.

Четвертая доза вакцины может стать необходимой для борьбы с новым штаммом коронавируса — "Омикрон".

Об этом пишет The Quardian со ссылкой на министра здравоохранения Германии.

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Во время пресс-конференции 22 декабря новый глава Минздрава Германии Карл Лаутербах сказал, что "Омикрон" станет доминирующим штаммом в стране уже через три недели. Потому Германия уже заказала 80 миллионов доз вакцины, которая прибудет в страну в апреле или мае следующего года.

Лаутербах также выдвинул предложение о введении четвертой дозы вакцины против COVID-19. По его словам, это позволит защититься от штамма "Омикрон".

"Уровень защиты от тяжелых симптомов COVID-19 после повторной прививки очень высок. Я бы сказал, что это превышает 90%", — подчеркнул министр.

Напомним, В Германии в конце декабря власти планируют ввести "легкий локдаун", чтобы снизить рост заболеваемости и распространение "Омикрон"-штамма COVID-19.

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