В Эстонии создали спрей для носа от всех штаммов COVID-19

В Эстонии создали спрей для носа от всех штаммов COVID-19

По словам ученых, спрей защищает от штамма индийского происхождения, "британского", "южноафриканского" и "бразильского" штаммов, а также от "Дельты".

В Эстонии ученые создали назальный спрей, защищающий от всех штаммов коронавируса.

Об этом сообщает Postimees.

Создатели препарата утверждают, что спрей обеспечивает защиту как от "уханьского" штамма коронавируса, так и от штамма индийского происхождения, "британского", "южноафриканского" и "бразильского" штаммов, а также от "Дельты".

"Вместе с нашей командой мы постоянно отслеживаем изменения вируса и активно проверяем способность назального спрея BioBlock нейтрализовать те штаммы, которые еще не получили большого распространения", — сказал научный директор компании Icosagen, занимающейся генной инженерией, Март Устав-младший.

Решение, позволяющее производить и продавать BioBlock, принял Департамент здоровья страны на основании заключения вывода группы экспертов.

Отметим, что в осенью прошлого года гонконгские ученые уже заявляли, что создали спрей с вакциной от гриппа и коронавируса.

Напомним, что по состоянию на сегодня, 1 августа, в Украине сделали уже более 5,5 млн прививок.

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