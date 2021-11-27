В еще одной стране Европы обнаружили новый штамм коронавируса "Омикрон"

Ранее "Омикрон" подтвердили в Германии, Чехии и Великобритании.
В Италии обнаружили новый штамм коронавируса "Омикрон". Его диагностировали в Милане у прибывшего из Мозамбика пациента.
Об этом сообщает Reuters.
"Геном был секвенирован в лаборатории клинической микробиологии, вирусологии и биоэкстренной диагностики больницы Сакко в Милане по положительному образцу прибывшего из Мозамбика пациента", — говорится в сообщении.
Национальный институт здравоохранения Италии сообщает, что пациент, у которого подтвердили "Омикрон", и его родственники хорошо чувствовали себя.
Отметим, 26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, получивший название "Омикрон" как вызывающий беспокойство. Этот штамм коронавируса впервые был обнаружен в начале ноября органами здравоохранения в странах Южной Африки. Количество случаев обнаружения этого варианта у больных COVID-19 увеличивается
Напомним:
- Ранее о первых возможных случаях нового мутированного COVID-штамма "Омикрон " сообщили в Чехии и Германии. В странах ждут окончательные результаты анализов.
- Также в графстве Эссекс (Великобритания) обнаружены два случая заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон".
- Тем временем ведущие фармкомпании сообщили, когда начнут бороться с новым штаммом коронавируса "Омикрон".