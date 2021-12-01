В ЕС говорят о введении обязательной вакцинации для всех граждан

В ЕС говорят о введении обязательной вакцинации для всех граждан

Исключением станут люди, имеющие особые условия здоровья, которые не позволяют прививаться.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский Союз обсудить вопрос обязательной вакцинации против коронавируса для всех граждан, за исключением людей с противопоказаниями.

Об этом пишет The Guardian.

"Да, есть очень маленькие дети или люди с особыми условиями здоровья, которые не могут вакцинироваться, но большинство может. Поэтому я думаю, что это было бы понятно и нормально — обсудить вопрос обязательной вакцинации в ЕС", — заявила президент Еврокомиссии.

Она также призвала страны-члены ЕС оперативно начать вакцинацию бустерными (третьими) дозами и поддержать страны, которые временно ввели ПЦР-тесты перед поездкой даже по странах союза.

Напомним, по данным 30 ноября в 11 странах ЕС и Европейской экономической зоны (ЕЭС) зафиксировали 44 случая нового штамма коронавируса "Omicron".

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